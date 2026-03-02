Ричмонд
Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану

Армия Израиля официально объявила о начале новой волны ударов по иранской территории. Мощные взрывы прогремели в столице Тегеране, а также в крупнейших городах страны — Бушере, Исфахане, Мешхеде и Ахвазе.

Источник: Life.ru

Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану. Видео © X / Vahid.

На данный момент нет точных данных о целях и масштабах разрушений. Бушер, где расположена атомная электростанция, находится под особым риском. Исфахан — центр военной промышленности и ядерных разработок. В Тегеране, по данным очевидцев, взрывы были слышны в разных районах.

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше