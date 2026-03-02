Глава МИД Ирана призвал ООН наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с убийством Хаменеи. Глава российского государства также осудил нападение на верховного лидера исламской республики. Об этом он говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин добавил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.