Глава МИД Ирана призвал ООН наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

Глава МИД подчеркнул, что нападение на аятоллу «открывает ящик Пандоры» и подрывает международную стабильность.
«Иран призывает генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них Уставом обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры для привлечения Соединённых Штатов и израильского режима к ответственности за вышеупомянутый чудовищный террористический акт», — говорится в письме.
Аракчи обвинил указанные страны в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с убийством Хаменеи. Глава российского государства также осудил нападение на верховного лидера исламской республики. Об этом он говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин добавил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.