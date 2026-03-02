Ричмонд
Глава МИД Ирана призвал ООН наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

Аббас Аракчи в обращении к ООН заявил, что убийство аятоллы Хаменеи «открывает ящик Пандоры» и подрывает международную стабильность.

Источник: Аргументы и факты

Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности должны принять меры для привлечения Израиля и США к ответственности за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в обращении к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам СБ организации.

Глава МИД подчеркнул, что нападение на аятоллу «открывает ящик Пандоры» и подрывает международную стабильность.

«Иран призывает генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них Уставом обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры для привлечения Соединённых Штатов и израильского режима к ответственности за вышеупомянутый чудовищный террористический акт», — говорится в письме.

Аракчи обвинил указанные страны в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с убийством Хаменеи. Глава российского государства также осудил нападение на верховного лидера исламской республики. Об этом он говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин добавил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

