Суд продлил задержание главы Бодайбинского городского поселения на 72 часа. Напомним, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Все началось еще 30 января, когда в Бодайбо перестали работать сразу четыре котельных. Пока на улице был мороз до −35 градусов, в домах людей температура упала до +7. Несколько дней без тепла и воды жили 1616 человек.
По версии следствия, виной всему стали не заморозки, а то, что администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ. 27 февраля чиновника задержали.
— Сторона защиты заявила ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела и предоставления документов, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.
Вопрос об избрании меры пресечения отложен на 72 часа. Судебное заседание назначено на 4 марта 2026 года.