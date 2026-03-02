Суд продлил задержание главы Бодайбинского городского поселения на 72 часа. Напомним, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Все началось еще 30 января, когда в Бодайбо перестали работать сразу четыре котельных. Пока на улице был мороз до −35 градусов, в домах людей температура упала до +7. Несколько дней без тепла и воды жили 1616 человек.