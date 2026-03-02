Ричмонд
Вице-премьер Юрий Трутнев обозначил главные темы ВЭФ-2026

Под эгидой Заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева обозначили главные темы для XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Источник: Портал Правительства России

Упор сделают на популяризацию культурного и национального многообразия страны, укрепление экономического потенциала регионов Дальнего Востока, реализацию мастер-планов городов и повышение качества жизни населения.

