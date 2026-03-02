Вице-премьер Юрий Трутнев обозначил главные темы ВЭФ-2026

Упор сделают на популяризацию культурного и национального многообразия страны, укрепление экономического потенциала регионов Дальнего Востока, реализацию мастер-планов городов и повышение качества жизни населения.
