Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о трех кандидата на роль правителя Иран

Трамп после атаки США заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, его слова приводит газета New York Times.

«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал он.

Говоря о смене власти в Иране, Трамп назвал идеальным сценарием захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В то же время хозяин Белого дома отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.

При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.

Он не стал озвучивать, кого имеет в виду. «Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело», — сказал Трамп.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше