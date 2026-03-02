Трамп заявил о трех кандидата на роль правителя Иран

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, его слова приводит газета New York Times.
«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал он.
Говоря о смене власти в Иране, Трамп назвал идеальным сценарием захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В то же время хозяин Белого дома отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.
При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.
Он не стал озвучивать, кого имеет в виду. «Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело», — сказал Трамп.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>