Трамп — об атаках на Иран: у США огромное количество боеприпасов

Президент США Дональд Трамп, комментируя The New York Times атаки в Иране, заявил, что у Штатов «огромное количество боеприпасов, хранящихся по всему миру».
«Это не составит труда. У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах», — сказал он.
Ранее Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие. По его словам, США поразили сотни целей в Иране.
