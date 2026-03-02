Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЗАЭС рассказал о ремонте поврежденной атакой ВСУ градирни

Черничук: поврежденную ВСУ градирню на ЗАЭС восстановят вместе с вводом блоков.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Поврежденную украинским дроном градирню на Запорожской АЭС восстановят, это достаточно масштабная задача, которая будет выполняться параллельно вводу энергоблоков в работу, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

Одна из двух градирен для охлаждения воды для нужд Запорожской АЭС была повреждена в августе 2024 года украинским дроном.

«Градирня будет восстановлена. Это на сегодняшний день не является первостепенным приоритетом для работы станции. Но параллельно с процессом развертывания в работу блоков она будет восстановлена, будут выполнены необходимые ремонтные работы, и она будет введена в эксплуатацию. Это достаточно большой объём ремонтных работ», — сказал Черничук.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше