В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов

«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — следует из сообщения.
Ранее детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.
