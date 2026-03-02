Ричмонд
Трамп сообщил о трёх кандидатах на пост лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о трёх кандидатах на пост лидера Ирана.

«У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу», — сказал он в интервью The New York Times.

Комментируя атаки в Иране Трамп отметил, что у США огромное количество боеприпасов.

Ранее Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие. По его словам, США поразили сотни целей в Иране.

