Трамп сообщил о трёх кандидатах на пост лидера Ирана

«У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу», — сказал он в интервью The New York Times.
Комментируя атаки в Иране Трамп отметил, что у США огромное количество боеприпасов.
Ранее Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие. По его словам, США поразили сотни целей в Иране.
