Трамп допускает снятие санкций с Ирана после атаки США, утверждает NYT

«Господин Трамп заявил, что он открыт к снятию санкций с Ирана, если новое руководство покажет себя в качестве прагматичного партнера», — пишет газета New York Times, которая взяла интервью у президента.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
