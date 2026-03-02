Трамп заявил, что видит три кандидатуры на пост лидера Ирана

Издание указывает, что в ходе общения американский лидер сказал, что у него «есть три очень хороших выбора» относительно того, кто мог бы возглавить исламскую республику. На просьбу назвать конкретные имена глава Белого дома отвечать отказался.
Гостелевидение Ирана ранее сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего Али Хаменеи возьмет на себя руководящий совет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше