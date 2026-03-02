Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о смене власти в Иране, привел в пример захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав это идеальным сценарием.
«То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий», — сказал Трамп в интервью New York Times.
«Его ответ подразумевал, что то, что сработало в Венесуэле, сработает и в Иране», — подчеркивает издание.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше