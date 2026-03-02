Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО прорабатывают планы частичной или полной блокады России на море. По его словам, игнорировать подобные незаконные намерения нельзя. Его слова передает издание «Известия».
Дипломат подчеркнул, что НАТО обладает мощным военно-морским потенциалом и неоднократно показывал готовность применять силу для ограничения свободы судоходства, игнорируя базовые нормы международного права.
Как писало ранее агентство Bloomberg, НАТО не готов к затяжному конфликту. Тогда же в Альянсе признали свою несостоятельность.
