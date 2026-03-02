В Посольстве РФ предупредили о последствиях морской блокады НАТО

При этом Корчунов отметил, что Россия обладает эффективными средствами для защиты своих стратегических морских коммуникаций и ресурсов Арктики. Он также сообщил о планомерной работе МИД на международных площадках в тесном взаимодействии с союзниками из числа государств мирового большинства.