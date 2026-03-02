Ричмонд
Посол Корчунов завил о планах НАТО по морской блокаде России

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о планах НАТО по морской блокаде России.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами… Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — цитируют его «Известия».

Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее заявил о незаконности любых попыток морской блокады России.

