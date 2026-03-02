Экс-законодатель Кусинич: удары по Ирану могут стоить республиканцам Конгресса

ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американо-израильская военная операция против Ирана может привести к тому, что правящая в США Республиканская партия потеряет контроль над обеими палатами Конгресса по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский конгрессмен-демократ Деннис Кусинич.
«Политические последствия будут ощущаться на промежуточных выборах. Вполне вероятно, что демократы получат контроль над Палатой представителей. Они могут получить большинство в Сенате. Это возможно», — отметил Кусинич, который в 1997—2013 годах представлял американский штат Огайо в Палате представителей Конгресса США.
«Безусловно, это будет иметь политические последствия, поскольку наш президент [Дональд Трамп], баллотируясь на этот пост, обещал покончить с американским интервенционизмом, но вместо этого он лишь его усилил», — добавил экс-законодатель, который участвовал в президентских гонках в США в 2004 и 2008 годах, а также был мэром города Кливленд (штат Огайо).
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената Конгресса США и вся Палата представителей. Обе палаты американского законодательного органа сейчас находятся под контролем республиканцев.