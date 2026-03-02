Шаповалов: острая фаза конфликта Израиля и Ирана пройдет за несколько дней

Активная фаза военных действий между Ираном, Израилем и США может закончиться уже через несколько дней, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.
«В ближайшие несколько дней, вероятнее всего, мы увидим интенсивную фазу обмена ракетными ударами. Если не произойдет никаких критических событий в Иране, а, скорее всего, не произойдет, то на этом активная фаза военных действий будет завершена. Стороны возьмут паузу. Соединенные Штаты объявят о своей победе, Иран, собственно, сделает то же самое. И на этом активная фаза закончится до следующего обострения, которое может произойти спустя несколько месяцев», — отметил эксперт.
Шаповалов назвал этот сценарий развития событий в рамках конфликта наиболее вероятным.
Ранее политолог рассказал, какой план США о распаде Ирана провалился.