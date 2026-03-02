Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаповалов: острая фаза конфликта Израиля и Ирана пройдет за несколько дней

28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране. Последний в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам. Эксперт Шаповалов назвал сроки завершения эскалации.

Источник: Аргументы и факты

Активная фаза военных действий между Ираном, Израилем и США может закончиться уже через несколько дней, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

«В ближайшие несколько дней, вероятнее всего, мы увидим интенсивную фазу обмена ракетными ударами. Если не произойдет никаких критических событий в Иране, а, скорее всего, не произойдет, то на этом активная фаза военных действий будет завершена. Стороны возьмут паузу. Соединенные Штаты объявят о своей победе, Иран, собственно, сделает то же самое. И на этом активная фаза закончится до следующего обострения, которое может произойти спустя несколько месяцев», — отметил эксперт.

Шаповалов назвал этот сценарий развития событий в рамках конфликта наиболее вероятным.

Ранее политолог рассказал, какой план США о распаде Ирана провалился.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше