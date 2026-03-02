В Совфеде предупредили, кому проиндексируют пенсию с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России будет проиндексирована на 6,8% социальная пенсия, что затронет около 4,3 млн получателей, включая 3,6 млн человек с социальными пенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения.