В Совфеде предупредили, кому проиндексируют пенсию с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России будет проиндексирована на 6,8% социальная пенсия, что затронет около 4,3 млн получателей, включая 3,6 млн человек с социальными пенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения.
Об этом рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
«Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа для страховой пенсии, в том числе несовершеннолетним детям с инвалидностью, детям, оба родителя которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства», — пояснил он.
Отмечается, что к государственному пенсионному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда», а также граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, члены их семей и работники лётно-испытательного состава.
«После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей, перерасчёт будет произведён автоматически Социальным фондом России без необходимости подачи заявлений. Индексация утверждается правительством России по темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год», — заключил парламентарий.
