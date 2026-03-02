Авиация Израиля вновь бьет по югу Ливана

Израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает L'Orient Today.
По данным издания, под огонь попал район города Сур, в том числе населенные пункты Шехабие и Дейр-Канун-эль-Нахр. Также израильская авиация атаковала южные пригороды Бейрута.
Ранее, 28 февраля, Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. До этого, 13 февраля, израильские войска атаковали позиции движения в районе Ат-Тири.
В Армии обороны Израиля заявили, что удары были нацелены на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла «Хезболлы». В военном ведомстве уточнили, что действия направлены против военной инфраструктуры движения.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится. Обстановка в приграничных районах остается напряженной.
