Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиация Израиля вновь бьет по югу Ливана

Израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает L'Orient Today.

По данным издания, под огонь попал район города Сур, в том числе населенные пункты Шехабие и Дейр-Канун-эль-Нахр. Также израильская авиация атаковала южные пригороды Бейрута.

Ранее, 28 февраля, Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. До этого, 13 февраля, израильские войска атаковали позиции движения в районе Ат-Тири.

В Армии обороны Израиля заявили, что удары были нацелены на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла «Хезболлы». В военном ведомстве уточнили, что действия направлены против военной инфраструктуры движения.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится. Обстановка в приграничных районах остается напряженной.

Читайте также: Санкции, авиация, кибератаки: хроника ударов по Ирану с 2000 по 2026 годы.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше