В США предложили сценарий смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии «трех очень хороших кандидатов» на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на интервью американского лидера.
По данным издания, Трамп не уточнил, кого именно рассматривает в качестве возможных претендентов. Он также обозначил несколько вариантов передачи власти в Иран.
Один из сценариев, по словам президента США, схож с развитием событий в Венесуэла после вывоза в Соединенные Штаты президента Николас Мадуро и его супруги. При этом, как отметил Трамп, большая часть правительства Венесуэлы сохранила свои должности и выразила готовность к взаимодействию с Вашингтоном.
Американский лидер назвал такой вариант «идеальным сценарием», подчеркнув, что в указанной модели свои посты утратили только два человека.
В интервью не приводятся данные о конкретных механизмах возможной передачи власти в Иране и не уточняется, ведутся ли официальные консультации по этому вопросу. Реакция иранской стороны на заявления Трампа на момент публикации не приводится.
