Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Telegram ввели опцию запрета пересылки сообщений из приватных чатов

В Telegram ввели опцию запрета пересылки сообщений из приватных чатов, сообщили в пресс-службе платформы.

В Telegram ввели опцию запрета пересылки сообщений из приватных чатов, сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователи могут отключить возможность делиться содержанием… Если в чате запрещено копирование, собеседники не могут пересылать или копировать сообщения из него, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы», — говорится в сообщении.

Опция доступна обладателям платной подписки.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможной блокировке мессенджера Telegram в России весной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об ограничении работы мессенджеров, в том числе Telegram, принимаются исключительно профильными ведомствами, а не руководством страны.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше