В Telegram ввели опцию запрета пересылки сообщений из приватных чатов, сообщили в пресс-службе платформы.
«Пользователи могут отключить возможность делиться содержанием… Если в чате запрещено копирование, собеседники не могут пересылать или копировать сообщения из него, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы», — говорится в сообщении.
Опция доступна обладателям платной подписки.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможной блокировке мессенджера Telegram в России весной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об ограничении работы мессенджеров, в том числе Telegram, принимаются исключительно профильными ведомствами, а не руководством страны.