Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на продукты и технику в Новосибирске

Жители Новосибирска столкнутся с повышением цен на свежие овощи, фрукты и бытовую технику из-за закрытия неба над ОАЭ, сообщил экономист и глава транспортной компании Альберт Москаленко в интервью изданию Сиб.фм.
Основная угроза связана с продуктами, которые быстро портятся. По словам эксперта, ОАЭ играют важную роль в транспортировке свежих продуктов, таких как фрукты и ягоды, из Ближнего Востока и Азии в Россию. Закрытие аэропорта в Дубае неизбежно приведёт к увеличению времени доставки и затрат на транспортировку, что вызовет рост цен на импортные товары на 20−30%.
Ещё одна зона риска — одежда, обувь и электроника. Аэропорт Дубая традиционно использовался для важных товарных потоков, которые теперь прерваны. Поставщикам придётся искать новые маршруты и источники поставок, что скажется на конечной цене товаров.
По мнению эксперта, это особенно затронет сезонные коллекции одежды и новую электронику, поставки которой были запланированы на начало весны.
