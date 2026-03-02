Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на продукты и технику в Новосибирске

Основная угроза связана с продуктами, которые быстро портятся. По словам эксперта, ОАЭ играют важную роль в транспортировке свежих продуктов, таких как фрукты и ягоды, из Ближнего Востока и Азии в Россию. Закрытие аэропорта в Дубае неизбежно приведёт к увеличению времени доставки и затрат на транспортировку, что вызовет рост цен на импортные товары на 20−30%.