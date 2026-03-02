Главой представительства ЕАО при правительстве РФ стал Николай Равкин

«Заместителем председателя правительства ЕАО — руководителем представительства правительства области при правительстве России назначен Николай Викторович Равкин. Он будет представлять интересы области на федеральном уровне, помогать нам в решении вопросов с правительством и министерствами страны по участию в национальных проектах и государственных программах», — говорится в сообщении.