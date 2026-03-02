Ричмонд
Главой представительства ЕАО при правительстве РФ стал Николай Равкин

По словам губернатора Марии Костюк, он работал в Министерстве юстиции России, а в последние годы проходил военную службу по контракту.

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Заместителем председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) — руководителем представительства правительства области при правительстве России назначен Николай Равкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.

«Заместителем председателя правительства ЕАО — руководителем представительства правительства области при правительстве России назначен Николай Викторович Равкин. Он будет представлять интересы области на федеральном уровне, помогать нам в решении вопросов с правительством и министерствами страны по участию в национальных проектах и государственных программах», — говорится в сообщении.

По словам Костюк, Николай Равкин окончил Военный институт Минобороны СССР, работал в Министерстве юстиции России, а в последние годы проходил военную службу по контракту.