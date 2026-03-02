Москва и Пекин заявили о единстве позиции по атаке на Иран

Эксперт отметил, что у Китая значительные экономические интересы в Иране, включая поставки нефти, однако Пекин избегает военного вовлечения. Возможную сдержанность Москвы он связал с развитием отношений России с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые после эскалации подверглись обстрелам со стороны Ирана из-за размещения на их территории американских военных объектов.