Москва и Пекин заявили о единстве позиции по атаке на Иран

28 февраля США и Израиль начали операции «Эпическая месть» и «Рык льва» против Ирана. В первый день ударов был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. О реакции России и Китая сообщает газета «Ведомости».
По опубликованным данным, целями атак стало высшее руководство республики. Вместе с Хаменеи погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие военные руководители.
Россия и Китай осудили действия США и Израиля, призвали к политико-дипломатическому урегулированию и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. О введении мер против Вашингтона и Тель-Авива либо о военной помощи Тегерану официально не сообщалось.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи и членов его семьи. 28 февраля Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации по ситуации вокруг Ирана.
Министерство иностранных дел России заявило, что удары нарушают нормы международного права и создают риски гуманитарной, экономической и радиологической катастрофы в регионе. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал убийство Хаменеи преступной расправой над законным лидером государства.
1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Китайская сторона заявила о неприемлемости ударов во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе и потребовала немедленно прекратить военную операцию. Пекин подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин заявил изданию, что Пекин занял осторожную позицию. По его словам, Китай отказался от совместных с Россией и Ираном учений «Морской пояс безопасности — 2026» еще до начала операции.
Эксперт отметил, что у Китая значительные экономические интересы в Иране, включая поставки нефти, однако Пекин избегает военного вовлечения. Возможную сдержанность Москвы он связал с развитием отношений России с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые после эскалации подверглись обстрелам со стороны Ирана из-за размещения на их территории американских военных объектов.
На момент публикации Россия и Китай ограничились дипломатическими заявлениями. Решения о практических шагах поддержки Ирана официально не объявлены.
