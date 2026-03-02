Ричмонд
На Западе предупредили об угрозе хаоса из-за конфликта на Ближнем Востоке

Газета Financial Times написала, что затягивание конфликта с Ираном грозит распространением хаоса на богатые и стабильные анклавы Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана выглядят опрометчиво, написала газета Financial Times.

При этом автор статьи считает, что американский лидер учёл уроки конфликтов в Афганистане и Ираке, которые международная коалиция во главе с Вашингтоном начинала в 2001 и 2003 годах.

«Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана», — уточняется в материале.

В публикации выдвигается предложение, что американские власти хотят сместить руководство Ирана посредством воздушных ударов, чего прежде не осуществлялось. Как утверждается в статье, убийство верховного лидера республики Хаменеи якобы вызвало шок у иранских властей.

Вместе с тем автор отметил, что ситуация вокруг Ирана не отвечает на вопрос о будущем этой страны. Обозреватель предупредил, что в случае затягивания конфликта хаос, с которым ранее столкнулись некоторые страны Ближнего Востока, может распространиться на «богатые и стабильные анклавы» региона.

Напомним, ранее профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил опасение, что атака США и Израиля на Иран способна спровоцировать мировую войну.

