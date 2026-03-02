DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США

«Учитывая реальную перспективу смены режима в Тегеране, было крайне важно, чтобы западные державы выступили с чётким заявлением. Однако, несмотря на то, что было очевидно, что удары не за горами, Кир так и не смог чётко обозначить свою позицию. Зачитывая своё заявление по бумажке, он больше походил не на лидера влиятельной страны, а на комментатора событий, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни к нашему месту в мире», — подмечает издание.