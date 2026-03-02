СМИ: в Тегеране прогремела серия взрывов

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Многочисленные взрывы были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщает агентство Fars.
«Несколько мгновений назад многочисленные взрывы были слышны в некоторых районах Тегерана», — говорится в сообщении.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>