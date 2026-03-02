Ричмонд
Трамп отказался гарантировать защиту иранцам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет брать на себя обязательства по защите иранских граждан, которых ранее призывал к свержению действующей власти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет брать на себя обязательства по защите иранских граждан, которых ранее призывал к свержению действующей власти. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс».

По словам Трампа, он не дает конкретных обещаний ни одной из сторон и считает преждевременным обсуждать подобные гарантии.

Накануне президент США также заявил, что американские военные ожидают возможные потери личного состава в ходе операции против Ирана.

Утром 28 февраля Израиль и США начали серию совместных ракетных ударов по территории Ирана. В результате атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

По данным Корпуса стражей исламской революции, при ответных ударах Ирана по военным базам США погибли и пострадали 560 человек.

Телеканал «Фокс ньюс» сообщил, что при ударах по Ирану США впервые применили дроны-камикадзе.

Читайте также: В США предложили сценарий смены власти в Иране.

