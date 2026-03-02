МВД Бахрейна сообщило о гибели рабочего от осколков ракеты, двое ранены

Ранее в Сети появились кадры, снятые в Бахрейне после сообщений о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. На записи слышно, как с минарета объявляют о кончине аятоллы. Прохожие на улицах не могут сдержать эмоций — люди плачут и кричат. Большинство населения Бахрейна, как и в соседнем Иране, исповедует ислам шиитского толка.