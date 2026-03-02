Ричмонд
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам

WAM: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам.

ДУБАЙ, 2 мар — РИА Новости. Президенты США и ОАЭ Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по телефону обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам региона, сообщает эмиратское государственное информационное агентство WAM.

«Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня принял телефонный разговор с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки. В ходе разговора они обсудили вопиющие иранские атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и ряда братских стран региона», — говорится в сообщении агентства.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

