Хегсет проведет 2 марта пресс-конференцию об операции против Ирана

Как сообщил Пентагон в X, она пройдет в 08:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск).
Это будет первое публичное появление военного руководства страны после начала военной операции против Ирана.
