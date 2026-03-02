Ричмонд
Хегсет проведет 2 марта пресс-конференцию об операции против Ирана

Это будет первое публичное появление военного руководства США после начала военной операции.

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн планируют провести пресс-конференцию 2 марта о военной операции Соединенных Штатов против Ирана «Эпическая ярость».

Как сообщил Пентагон в X, она пройдет в 08:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск).

Это будет первое публичное появление военного руководства страны после начала военной операции против Ирана.

