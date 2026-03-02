Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

Как заявил ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в Иране находятся около 200 японских граждан, а в окружающих странах региона — в общей сложности порядка 7,7 тыс. человек. Ранее, как сообщалось, эвакуацию своих сотрудников в регионе и членов их семей начала японская энергетическая компания, крупнейший в стране импортер СПГ JERA.