Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти

«Число посетителей выросло. Если говорить о выходных и праздничных днях, то есть о субботе, воскресенье и праздниках, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза», — сказал представитель зоопарка, отвечая на вопрос о том, повлияла ли популярность Панти на число посетителей.