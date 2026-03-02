Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома

ЦАХАЛ призвала жителей поселений юга и востока Ливана покинуть дома.

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Армия Израиля рекомендует жителям около 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои поселения ради сохранения собственных жизней, говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.

«Срочное предупреждение для жителей следующих поселений … Для вашей безопасности покиньте свои дома немедленно и держитесь на расстоянии не менее 1 000 метров от деревень, в открытых пространствах. Все, кто находится рядом с членами “Хезболлах”, ее объектами и военной техникой, подвергают свою жизнь опасности», — написано в заявлении.

В предупреждении перечислены названия около 50 населенных пунктов и районы крупных городов, таких как Тир и Бинтжбейль на юге, Баальбек на востоке страны.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше