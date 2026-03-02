Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Армия Израиля рекомендует жителям около 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои поселения ради сохранения собственных жизней, говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.
«Срочное предупреждение для жителей следующих поселений … Для вашей безопасности покиньте свои дома немедленно и держитесь на расстоянии не менее 1 000 метров от деревень, в открытых пространствах. Все, кто находится рядом с членами “Хезболлах”, ее объектами и военной техникой, подвергают свою жизнь опасности», — написано в заявлении.
В предупреждении перечислены названия около 50 населенных пунктов и районы крупных городов, таких как Тир и Бинтжбейль на юге, Баальбек на востоке страны.