Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома

«Срочное предупреждение для жителей следующих поселений … Для вашей безопасности покиньте свои дома немедленно и держитесь на расстоянии не менее 1 000 метров от деревень, в открытых пространствах. Все, кто находится рядом с членами “Хезболлах”, ее объектами и военной техникой, подвергают свою жизнь опасности», — написано в заявлении.