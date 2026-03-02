Смерть Хаменеи не стала неожиданностью для элиты Ирана

По словам эксперта, Хаменеи было 86 лет, он длительное время болел, поэтому вопрос о преемнике обсуждался заранее. Политическое руководство страны ожидало скорой смены лидера и рассматривало возможных кандидатов.
Мирзаян напомнил, что в 2024 году Иран уже пережил кризис после гибели Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета. Тогда Раиси считался одним из вероятных претендентов на пост верховного лидера. После этого, по оценке эксперта, в стране начался активный поиск новой кандидатуры.
Политолог считает, что за прошедшие почти два года в Иране сформировались коалиции и появилось понимание, кто может занять пост аятоллы. На фоне военных действий, по его мнению, внутренний раскол маловероятен, поскольку элиты заинтересованы в консолидации.
Он также отметил, что у военных, религиозных и политических руководителей Ирана нет альтернативной площадки для политического маневра, поэтому они будут стремиться сохранить единство.
О гибели Хаменеи ранее сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40-дневный общенациональный траур и установило семь выходных дней.
