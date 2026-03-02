Ричмонд
Смерть Хаменеи не стала неожиданностью для элиты Ирана

Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе операции США и Израиля не стала неожиданностью для иранской политической верхушки.

Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе операции США и Израиля не стала неожиданностью для иранской политической верхушки. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на политолога Геворга Мирзаяна.

По словам эксперта, Хаменеи было 86 лет, он длительное время болел, поэтому вопрос о преемнике обсуждался заранее. Политическое руководство страны ожидало скорой смены лидера и рассматривало возможных кандидатов.

Мирзаян напомнил, что в 2024 году Иран уже пережил кризис после гибели Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета. Тогда Раиси считался одним из вероятных претендентов на пост верховного лидера. После этого, по оценке эксперта, в стране начался активный поиск новой кандидатуры.

Политолог считает, что за прошедшие почти два года в Иране сформировались коалиции и появилось понимание, кто может занять пост аятоллы. На фоне военных действий, по его мнению, внутренний раскол маловероятен, поскольку элиты заинтересованы в консолидации.

Он также отметил, что у военных, религиозных и политических руководителей Ирана нет альтернативной площадки для политического маневра, поэтому они будут стремиться сохранить единство.

О гибели Хаменеи ранее сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40-дневный общенациональный траур и установило семь выходных дней.

Читайте также: Трамп отказался гарантировать защиту иранцам.

