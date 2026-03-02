В ГД объяснили, можно ли бороться с постоянно срабатывающей ночью сигнализацией

Если в ночное время во дворе многоквартирного дома регулярно срабатывает автомобильная сигнализация и это мешает людям отдыхать, такая ситуация может подпадать под действие регионального законодательства о соблюдении тишины, которое регулируется законами субъектов Российской Федерации.