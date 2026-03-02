В ГД объяснили, можно ли бороться с постоянно срабатывающей ночью сигнализацией

Если в ночное время во дворе многоквартирного дома регулярно срабатывает автомобильная сигнализация и это мешает людям отдыхать, такая ситуация может подпадать под действие регионального законодательства о соблюдении тишины, которое регулируется законами субъектов Российской Федерации.
Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«В большинстве регионов ночным временем считается период с 23:00 до 07:00. Если сигнализация срабатывает систематически и создаёт устойчивый шум, это может быть основанием для привлечения собственника автомобиля к административной ответственности», — объяснил парламентарий.
Отмечается, что собственник транспортного средства обязан обеспечивать его надлежащее техническое состояние.
Неисправная или неправильно настроенная сигнализация не должна нарушать права других граждан, подчеркнул депутат.
«В случае подобных ситуаций рекомендуется фиксировать факты нарушения и обращаться в полицию. При бездействии должностных лиц возможна подача письменного обращения в надзорные органы», — заключил он.
