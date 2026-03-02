Ричмонд
Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что подобрал три кандидатуры на роль будущего лидера Ирана. Об этом пишет газета New York Times.

Источник: Life.ru

«У меня есть три очень хороших избранника», — заявил республиканец, не назвав имён.

Рассуждая о смене власти в Иране, хозяин Белого дома провёл параллель с Венесуэлой, назвав захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро «идеальным сценарием». При этом Трамп уклонился от гарантий безопасности иранским сторонникам перемен.

Кроме того, президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.

Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

