СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири

Independent: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири на Кипре, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне, пишет газета Independent.

Ранее издание Cyprus Mail сообщило, что база ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА, никто не пострадал, но незначительный ущерб был нанесен.

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар БПЛА по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени… Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей», — приводит Independent комментарий представителя минобороны.

Он добавил, что дополнительная информация будет предоставлена «в надлежащее время».

