Al Hadath: в центральной части Ирана произошли взрывы

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремели в иранских городах Исфахан и Йезд в центральной части исламской республики. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Информации о потенциальном ущербе пока не приводится.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше