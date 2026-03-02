Global Times: атакой на Иран США и Израиль показали миру закон джунглей

«Прошедшие выходные стали временем, когда США и Израиль нанесли неожиданные удары по Ирану, в результате чего погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных чиновников. Это погрузило Ближний Восток в опасную пучину. Глубоким шоком для международного сообщества стал тот факт, что эта атака была осуществлена на фоне продолжавшихся переговоров США и Ирана. Еще более неприемлемым является то, что США и Израиль открыто убили лидера суверенного государства, спровоцировали смену режима и затем хвастались этим как неким достижением. Эти действия представляют собой дерзкое пренебрежение нормами международных отношений и их попрание», — пишет издание.
Газета указывает на то, что траекторию войны невозможно точно спрогнозировать. «История на Ближнем Востоке многократно подтверждала эту истину. Хаос, который США и Израиль создали в Иране и на Ближнем Востоке в целом, вероятно, является предвестием еще более трагических потрясений», — говорится в комментарии.
«То, что выявила эта односторонняя атака — это опасная тенденция. Нападение США и Израиля на Иран не является изолированным исключением, это результат давно сложившейся модели, в рамках которой несколько стран придерживаются закона джунглей. Что еще более серьезно, эти действия подрывают международную систему, ориентированную на ООН, и разрушают базовые нормы международных отношений. Прошло более 20 лет, а такие односторонние действия не только не исчезли, но и продолжают повторяться, что вновь ведет к гуманитарным кризисам, что является поистине трагичным», — указывает издание.
Газета обращает внимание на то, что трагедия, разворачивающаяся сегодня на Ближнем Востоке, может легко повториться в любом уголке мира завтра, сделав безопасность для всех стран недостижимой. «Международное сообщество должно выразить более четкую и решительную позицию против отката к закону джунглей. Это должно стать самым сильным консенсусом современного международного сообщества», — говорится в статье.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. КСИР заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.