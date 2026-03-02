Ричмонд
Глава Минобороны Италии переплатил за эвакуацию из Дубая на фоне Ирана

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто покинул Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, оставив там семью.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто покинул Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, оставив там семью. Об этом сообщает газета «Иль Фатто Куотидиано» со ссылкой на его заявление в социальной сети Х.

По словам Крозетто, он согласовал с командованием 31-й эскадрильи в Чампино оплату, втрое превышающую стандартный тариф для пассажиров правительственных рейсов. Министр уточнил, что намерен вернуться в Италию военным бортом.

Он подтвердил, что вылетел один, а его семья осталась в Дубае. По его утверждению, близкие поддержали такое решение.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Крозетто прибыл в Дубай гражданским рейсом, чтобы провести время с семьей. После сообщений о его нахождении в Объединенных Арабских Эмиратах в парламенте началась критика.

Лидер оппозиционного движения «Пять звезд» Риккардо Риккарди заявил о намерении направить правительству официальный запрос. Поводом стали обстоятельства вылета министра и его присутствие в Дубае на фоне обострения ситуации в регионе.

Читайте также: Трамп отказался гарантировать защиту иранцам.

