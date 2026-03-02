Ричмонд
В МО Британии подтвердили удар БПЛА по базе Акротири на Кипре

В Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе Акротири на Кипре — об этом сообщил чиновник ведомства.

В Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе Акротири на Кипре — об этом сообщил чиновник ведомства.

«Наши ВС реагируют на предполагаемый удар БПЛА по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре… База отреагировала, чтобы защитить наших людей», — приводит Independent слова представителя Минобороны.

Ранее угрозу безопасности объявили на британских базах на Кипре.

До этого в СМИ заявили, что взрыв прогремел в районе базы британских ВВС на Кипре.

