В Башкирии прошли крупные форумы, реализуют уникальный сельхозпроект

«Соглашение, которое мы заключили, создаст новые перспективы для сотрудничества. Всё, о чём мы сегодня договорились, будет отражено в дорожной карте», — сообщил после подписания документа Глава Башкирии и поделился, что «нам очень интересна пищевая промышленность Челябинской области — мы достаточно много производим сельскохозяйственной продукции, но переработка у нас всегда отставала», а у наших соседей есть в этом значительный опыт. Также интересно научное, культурное, спортивное взаимодействие. «Если мы объединим наши туристические возможности, то получится история с определённым экономическим преимуществом», — отметил Хабиров. По его словам, делегация Башкортостана приедет в Челябинск для дальнейшего обмена опытом и укрепления нашей дружбы.