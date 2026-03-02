В Башкирии прошли крупные форумы, реализуют уникальный сельхозпроект

Про сотрудничество с Таджикистаном.
На прошедшей неделе в Башкирии побывала делегация Республики Таджикистан во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Давлатшохом Гулмахмадзодой. 24 февраля в Уфе с ними встретился Радий Хабиров. Стороны обсудили развитие сотрудничества в промышленности, экономике, образовании и культуре.
Глава Башкирии подчеркнул, что для России Таджикистан — один из самых близких партнёров, планируется сотрудничество по всем направлениям. Так, по его словам, уже договорились о создании межведомственной рабочей группы и утверждении дорожной карты по взаимодействию. Один из ключевых проектов, которые наша республика ведет в Таджикистане, — совместный Индустриальный парк в Душанбе. Соглашение об этом в марте прошлого года подписали правительства России и Таджикистана.
На встрече также обсудили перспективы наращивания объёмов взаимной торговли. «Большие перспективы видим в сфере сельского хозяйства», — отметил Хабиров. Башкирия поставляет в Таджикистан удобрения, биопрепараты, продукты переработки. «Мы заинтересованы в импорте свежих овощей и фруктов. Планируем открыть в Душанбе торговое представительство нашей республики», — поделился Глава региона.
Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, он отметил, что в наших вузах обучаются студенты из Таджикистана, также многие представители этой страны успешно трудятся на территории республики. «Наша общая задача — создать для этого максимально комфортные условия. Разумеется, при соблюдении законодательства и уважении традиций России», — подчеркнул Радий Хабиров.
Про строительную индустрию.
Участников форума приветствовал Глава Башкортостана. Он подчеркнул, что строительство — важнейшая часть экономики. Республика решает вопросы, связанные с инженерными коммуникациями, готовит новые участки под строительство. «Уфа будет разрастаться в сторону Забелья и Зауфимья. Наш Восточный выезд не просто решил транспортный вопрос, он раскрыл градостроительный потенциал огромной территории до 10 млн кв. м для 30−40 тысяч жителей», — отметил Радий Хабиров.
В рамках форума Глава по видеосвязи запустил в работу новый цех по производству керамических гранул компании «Технониколь» в Учалах. Ранее этот проект включили в перечень приоритетных. Выпускаемая продукция будет использоваться для обеспечения защитного декоративного слоя черепицы, в итоге у нас появится свой полный цикл производства кровельных материалов.
Вместе с почётными гостями форума Глава осмотрел выставочные экспозиции ведущих строительных компаний и производителей стройматериалов.
На пленарной сессии форума обсудили тренды и ключевые ориентиры развития строительной отрасли страны до 2030 года.
«Если говорить о нашей республике, то планку по строительству жилья мы не снижаем — уже несколько лет подряд переходим отметку в 3 млн кв. м», — сказал Радий Хабиров, отметив, что к 2030 году, по поручению президента Путина в Башкортостане эта цифра должна достичь 4 млн кв. метров. В нынешние непростые времена он призвал строителей «вместе с управленческой командой работать над документами, решать земельные вопросы, увеличивать градостроительный потенциал».
Также Глава рассказал об участии республики в федеральных программах для подготовки в Уфе масштабных перспективных территорий застройки — Забелья и Зауфимья. Сейчас там активно развивают инженерную инфраструктуру. На форуме Радий Хабиров вручил госнаграды работникам отрасли, а также студентам профильных колледжей — победителям конкурсов и олимпиад.
Про сотрудничество с соседями.
На минувшей неделе в Башкортостане побывала большая делегация Челябинской области во главе с губернатором региона Алексеем Текслером. В ходе визита они посетили у нас промышленные и социальные объекты, ЦУР, также состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала двух регионов и бизнес-форум.
Так, 25 февраля Радий Хабиров и Алексей Текслер посетили Республиканский кардиоцентр. Благодаря открытию нового хирургического корпуса здесь пациентам оказывают высокотехнологичную помощь, делают сложные гибридные операции, трансплантации сердца. «То, что я увидел, меня по-настоящему потрясло. Действительно, самое современное здание, самое современное оборудование, очень мотивированные врачи», — поделился Текслер, ознакомившись с работой нашего кардиоцентра.
26 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся межрегиональный бизнес-форум Башкортостана и Челябинской области. В нём приняли участие 100 компаний двух регионов, работающие в сферах машиностроения, металлообработки, производства стройматериалов, энергетики, нефтяной, газовой и лёгкой промышленности.
Давая старт форуму, Радий Хабиров подчеркнул, что взаимодействие с соседним регионом даст синергетический эффект. «Для бизнеса всегда очень важно, когда руководство регионов активно вовлечено в эти процессы», — сказал он.
В рамках форума Радий Хабиров и Алексей Текслер осмотрели выставку достижений двух регионов. Она была оформлена в стилистике железной дороги и станций, символизирующих сферы сотрудничества наших регионов. Новой вехой в этом стал запуск прошлым летом поезда «Ласточка» Дёма — Челябинск. В планах запуск маршрута Уфа — Магнитогорск. Также обсуждается открытие авиасообщения между Уфой и Челябинском.
На форуме представители промышленных компаний рассказали об экономическом сотрудничестве. Главы регионов отметили, что важно теснее развивать кооперационные связи между нашими предприятиями. Основной вклад в экономику регионов формируется за счет сильной обрабатывающей промышленности. Также регионы активно сотрудничают в области образования. Так, башкирский язык изучается в 33 детсадах и 40 школах Челябинской области. Радий Хабиров поблагодарил Алексея Текслера за меры, которые принимает область для поддержки челябинских башкир.
Развитие межрегионального сотрудничества обсуждалось и на встрече официальных кругов Башкортостана и Челябинской области, которую в ЦУРе провели руководители двух регионов, а также во время их двусторонней встречи.
«Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с вами по различным направлениям. Мы точно так же, как и вы, стремимся к глубокой промышленной кооперации. Наши предприятия уже ведут активные переговоры, и я уверен, что это приведет к росту товарооборота», — отметил Радий Хабиров. Челябинская область предложила сотрудничество в сфере городского транспорта, торговли, туризма, а также обмен опытом по организации работы межвузовских кампусов, развитию адаптивного спорта, работе с ветеранами СВО.
Одним из важнейших итогов визита делегации Челябинской области в Башкортостан стало обновлённое соглашение о нашем сотрудничестве. Документ подписали Радий Хабиров и Алексей Текслер. Соглашение охватывает практически все направления совместного взаимодействия.
«Соглашение, которое мы заключили, создаст новые перспективы для сотрудничества. Всё, о чём мы сегодня договорились, будет отражено в дорожной карте», — сообщил после подписания документа Глава Башкирии и поделился, что «нам очень интересна пищевая промышленность Челябинской области — мы достаточно много производим сельскохозяйственной продукции, но переработка у нас всегда отставала», а у наших соседей есть в этом значительный опыт. Также интересно научное, культурное, спортивное взаимодействие. «Если мы объединим наши туристические возможности, то получится история с определённым экономическим преимуществом», — отметил Хабиров. По его словам, делегация Башкортостана приедет в Челябинск для дальнейшего обмена опытом и укрепления нашей дружбы.
Про безопасность детей.
26 февраля Глава Башкирии встретился с заместителями директоров крупных школ по воспитательной работе. На встрече обсудили вопросы антитеррористической защищённости образовательных учреждений.
«Мы крайне обеспокоены тем, что происходит в учебных заведениях нашей страны. От террористических проявлений страдают педагоги и учащиеся. И наша задача — подумать над тем, что мы можем в этой связи предпринять, чтобы защитить наших детей», — сказал Радий Хабиров. Он сообщил, что в республике уже разработали ряд мер. Так, по указу Главы для усиления безопасности образовательных организаций предусмотрено дополнительное финансирование услуг охраны школ республики. На первом этапе охватят школы Уфы, где теперь будут работать профессиональные охранные организации.
Для того чтобы повысить эффективность работы по выявлению деструктивного поведения учеников, Радий Хабиров призвал не скрывать ситуации, которые могут привести к тяжёлым последствиям. «Когда вы открыто говорите о деструктивном поведении молодёжи, то вы — наши соратники, и мы вместе начинаем решать сложные вопросы», — сказал Хабиров. Он добавил, что с 1 марта по указу Главы региона замдиректора школ по воспитательной работе начнут получать доплату. Для повышения их квалификации будут регулярно проводить учебу. Также поддержат школьных психологов.
«Вы, уважаемые коллеги, несёте ответственность за наших детей. Поэтому прошу вас максимально серьёзно отнестись к своим обязанностям», — призвал Глава.
Про СВО.
На прошедшей неделе 70 финалистов кадровой программы для участников СВО «Герои Башкортостана» начали учебу в рамках третьего очного модуля проекта по подготовке управленцев. Перед слушателями выступают руководители органов власти, преподаватели Башкирской академии госслужбы и управления, общества «Знание». Так, 27 февраля в парке «Патриот» министр молодежной политики республики Вито Сабиров рассказал ветеранам о реализации практики «Волонтеры-наставники».
А вице-премьер — министр спорта республики Руслан Хабибов обсудил с ними социальную политику и спортивные достижения региона. Также рассказал о системных мерах поддержки участников СВО и членов их семей.
По словам Главы Башкирии, задача участников программы — максимально впитать всю информацию, затем приступить к работе в управленческой команде республики. «Кстати, у некоторых из них это уже получилось. Пять финалистов получили работу, в том числе — в руководстве муниципалитета», — сообщил он. Еще восемь наших ветеранов СВО открыли собственное дело, выяснил Башинформ.
1 марта из Уфы на фронт торжественно проводили очередную группу наших военнослужащих после отпуска. По словам военнослужащих, дни отдыха они посвящали поездкам по родственникам, много времени проводили с детьми, встречались с главами районов, побывали в школах на уроке мужества. «Каждый мой отпуск — это праздник для семьи. Сначала обычно отсыпаюсь, потом вкусная домашняя еда. Ну, а затем бесконечные встречи с родными, — рассказал “Башинформу” один из бойцов по имени Марат и добавил: — В зону СВО возвращаюсь с хорошим настроением. Служба есть служба и её надо выполнять».
Республика продолжает обеспечивать военнослужащих СВО всем необходимым. На минувшей неделе из Башкирии на фронт уехали несколько колонн с гуманитарным грузом. Действие единовременных выплат военнослужащим-контрактникам СВО Глава Башкирии продлил до 31 марта 2026 года. С 1 января ее размер составляет 1 млн рублей.
Про форум садоводов.
27 февраля в Уфе, в конгресс-холле «Торатау» уже в пятый раз прошел международный форум садоводов и огородников «СМАРТ-садовод». В нем приняли участие председатели СНТ и ОНТ, а также активные садоводы и эксперты, в том числе из Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской и Оренбургской областей. На форуме обсудили вопросы поддержки и развития инфраструктуры СНТ, совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность. В работе форума принял участие Радий Хабиров.
Перед началом пленарного заседания он осмотрел тематическую выставку. Здесь предприятия представили свои разработки и продукцию — семена, удобрения, инструменты, специалисты консультировали садоводов по вопросам регистрации прав на участки и объекты недвижимости. Также Главе рассказали о проекте ЗурУС.РФ. Это маркетплейс для продажи излишков продукции садоводов, он помогает популяризировать товары и упрощает процесс покупки.
Открывая заседание, Радий Хабиров отметил, что наша республика занимает шестое место в стране по числу садовых товариществ — их у нас 1500, в них расположены 424,7 тысячи участков. И развитие садоводства, поддержка СНТ — это часть госполитики.
За последние пять лет на развитие СНТ из бюджета республики направили почти 800 млн рублей, в результате улучшили инфраструктуру в 661 товариществе, рассказал Глава республики. При этом, по его словам, это сотрудничество должно носить двусторонний характер: «Мы к вам идём с деньгами, а вы навстречу — с упорядоченным правовым статусом, с оформленными документами».
Основными направлениями поддержки являются ремонт дорог и газификация СНТ, организация вывоза ТКО. Так, отремонтировали 110 км дорог к 297 СНТ. При поддержке республики 122 товарищества приобрели 207 контейнеров, 57 бункеров, обустроили 38 площадок для сбора мусора, серьёзно вложились в энергоснабжение. Лучшим СНТ ежегодно выделяют гранты. При этом сейчас в СНТ более 500 бесхозных дорог, из-за чего их не невозможно привести в порядок, указал Глава.
Несмотря на дефицит бюджета, в этом году в республике также заложили деньги на дороги и другие меры поддержки СНТ. «Продолжим проводить конкурс на лучшее садовое товарищество — выделим на это 12 млн рублей и поощрим 24 СНТ», — сообщил Глава региона. Он также поручил определить два пилотных товарищества для установки там модульных ФАПов. "Такие объекты повысят комфорт наших жителей, — пояснил Хабиров. В завершение руководитель республики поблагодарил представителей СНТ за помощь в формировании гумконвоев для участников СВО, самым активным председателям СНТ вручил благодарности.
«Поддержку садоводов в республике мы обязательно продолжим, несмотря на сложные времена. И усилим, как только появится такая возможность», — заверил Радий Хабиров.
Про уникальный проект.
Уникальный сельхозпроект, который реализуют у нас в Башкирии, вошел в федеральный Реестр углеродных единиц. В него входят климатические проекты по сокращению выбросов CO₂ в атмосферу. Как сообщил Глава республики, в Буздякском районе компания «Авилат» выращивает техническую коноплю, которая является рекордсменом по поглощению углекислого газа. С 2021 года борьба с парниковыми газами в стране закреплена на законодательном уровне, поэтому был создан официальный Реестр.
«Это первый климатический проект нашей республики, не связанный с нефтегазовой сферой. Хорошее достижение, молодцы. Это серьезный шаг для предприятия и Башкортостана в целом», — подчеркнул Радий Хабиров.
В рамках реализации этого приоритетного республиканского инвестпроекта на предприятии производят также из конопли востребованные материалы — строительные плиты, утеплители, биокомпозиты.