Ответ за смерть аятоллы: Иран готовит тайный план

«Ситуация после смерти Хаменеи не сильно изменилась. Иран как отвечал на агрессию США и Израиля, так и будет отвечать. При этом смерть верховного лидера может даже консолидировать иранское общество, а также заставить, например, шиитов в других странах (Ираке, Ливане, Бахрейне) более активно поддерживать Исламскую Республику», — пояснил эксперт.