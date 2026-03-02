Ответ за смерть аятоллы: Иран готовит тайный план

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи может сплотить иранский народ и привлечь поддержку мусульман из других стран, сообщил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам.
Утром 1 марта стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После этого аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.
«Ситуация после смерти Хаменеи не сильно изменилась. Иран как отвечал на агрессию США и Израиля, так и будет отвечать. При этом смерть верховного лидера может даже консолидировать иранское общество, а также заставить, например, шиитов в других странах (Ираке, Ливане, Бахрейне) более активно поддерживать Исламскую Республику», — пояснил эксперт.
Семенов добавил, что кандидатов на место верховного лидера в Иране достаточно.
Ранее стало известно, что план США и Израиля в Иране провалился.