Ответ за смерть аятоллы: Иран готовит тайный план

После обменов авиаударами между США, Израилем и Ираном стало известно о гибели верховного лидера исламской республики имама Хаменеи. Политолог Кирилл Семенов рассказал, что за этим последует.

Источник: Аргументы и факты

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи может сплотить иранский народ и привлечь поддержку мусульман из других стран, сообщил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам.

Утром 1 марта стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После этого аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

«Ситуация после смерти Хаменеи не сильно изменилась. Иран как отвечал на агрессию США и Израиля, так и будет отвечать. При этом смерть верховного лидера может даже консолидировать иранское общество, а также заставить, например, шиитов в других странах (Ираке, Ливане, Бахрейне) более активно поддерживать Исламскую Республику», — пояснил эксперт.

Семенов добавил, что кандидатов на место верховного лидера в Иране достаточно.

Ранее стало известно, что план США и Израиля в Иране провалился.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
