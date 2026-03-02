Ричмонд
Каллас объявила о расширении военно-морской миссии Евросоюза Aspides

Евросоюз усилит свою военно-морскую миссию Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане дополнительными кораблями. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас по итогам видеоконференции с министрами иностранных дел стран-членов по вопросу Ирана.

Источник: AP 2024

«В рамках нашей военно-морской миссии Aspides резко возросло количество запросов на защиту, и мы усилим ее дополнительными кораблями, чтобы повысить уровень безопасности на море в регионе», — сказала Каллас (цитата по Reuters). Она также анонсировала встречу с представителями государств Персидского залива.

По информации AFP, к миссии присоединятся два французских корабля, в результате чего общее число судов в составе Aspides достигнет пяти.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит атаки.

