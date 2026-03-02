Каллас объявила о расширении военно-морской миссии Евросоюза Aspides

«В рамках нашей военно-морской миссии Aspides резко возросло количество запросов на защиту, и мы усилим ее дополнительными кораблями, чтобы повысить уровень безопасности на море в регионе», — сказала Каллас (цитата по Reuters). Она также анонсировала встречу с представителями государств Персидского залива.
По информации AFP, к миссии присоединятся два французских корабля, в результате чего общее число судов в составе Aspides достигнет пяти.
