Каллас объявила о расширении военно-морской миссии Евросоюза Aspides

«В рамках нашей военно-морской миссии Aspides резко возросло количество запросов на защиту, и мы усилим ее дополнительными кораблями, чтобы повысить уровень безопасности на море в регионе», — сказала Каллас (цитата по Reuters). Она также анонсировала встречу с представителями государств Персидского залива.