Как первый президент СССР Михаил Горбачев пришел к власти

Дед по материнской линии Пантелей Гопкало в 1937 году был репрессирован, но позднее вернулся домой. Отец Горбачева, Сергей Андреевич, воевал сапером, участвовал в Курской битве, был награжден орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». В 1944 году семья получила извещение о его гибели, однако позже выяснилось, что произошла ошибка, и он вернулся с фронта.