«Подмена понятий»: Каллас назвала убийство Хаменеи «смертью»

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи «смертью», что вызвало критику со стороны бывшего первого заместителя министра иностранных дел Индии Канвала Сибала.

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи «смертью», что вызвало критику со стороны бывшего первого заместителя министра иностранных дел Индии Канвала Сибала. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Сибал сообщил, что целенаправленное политическое убийство представлено как естественная кончина. По его мнению, подобная формулировка искажает характер произошедшего и носит политический характер.

Он также заявил, что такими заявлениями Каллас фактически одобряет произошедшее и перекладывает ответственность за дальнейшую деэскалацию на Иран. Экс-дипломат назвал позицию главы внешнеполитической службы ЕС недобросовестной.

О гибели Хаменеи иранское телевидение объявило в ночь на воскресенье. По официальным данным, в результате ударов США и Израиля также погибли его дочь, зять, внучка и невестка.

Каллас назвала произошедшее переломным моментом для Ирана и заявила, что поддерживает контакты с партнерами для поиска путей деэскалации. При этом она обвинила Тегеран в военных действиях в регионе.

Читайте также: Смерть Хаменеи не стала неожиданностью для элиты Ирана.

