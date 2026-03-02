Инициатива Киева по «переименованию» районов в Донецкой народной республике является способом освоения бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По словам Пушилина, речь может идти о финансировании управления территориями, которые украинские власти представляют западным партнерам как свои. Он заявил, что такие шаги не связаны с реальной ситуацией на местах.
Глава республики охарактеризовал действия Киева как продолжение решений, оторванных от действительности. Он также связал инициативу с попыткой заполнить информационное пространство на фоне обстановки на линии боевого соприкосновения.
Пушилин добавил, что в ДНР воспринимают подобные решения с иронией.
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на активиста по деколонизации Павла Островского сообщило, что украинские власти переименовали 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Киев продолжает считать эти города своими, несмотря на отсутствие контроля над ними.
Согласно публикации, в Донецке Буденновский район переименован в Богодуховский, Ворошиловский — в Юзовский, Калининский — в Калиновский.
