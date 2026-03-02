Инициатива киевского режима по «переименованию» районов в ДНР может быть связана с освоением бюджетных средств, выделенных на управление территориями. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
«Не исключено, что данная инициатива [о “переименовании”] является способом освоения бюджетных средств, заложенных на управление территориями, которые киевский режим пытается представить западным “партнерам” как свои», — сказал политик РИА Новости.
Пушилин подчеркнул, что это решение является частью «абсурдных шагов» Киева. По его мнению, они не имеют реальной основы и направлены на создание информационного повода в условиях трудной ситуации на передовой.
Ранее власти Украины ранее приняли решение изменить названия районов в ДНР и ЛНР. Переименованию подверглись 15 районов. Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что такие действия киевского режима свидетельствуют о беспомощности нынешнего руководства Украины.