Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран

«В 11:00 (в 19:00 по мск — ред.) президент примет участие в церемонии вручения почетной медали», — говорится в расписании.
Все остальные запланированные на этот день мероприятия пройдут в закрытом для прессы формате.
Президент провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (09:15 мск). В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по возвращении в Белый дом.
