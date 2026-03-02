Ричмонд
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран

Трамп в понедельник примет участие в церемонии вручения почетной медали.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведёт своё первое публичное мероприятие после нападения на Иран в понедельник вечером по московскому времени, следует из распространенного Белым домом расписания.

«В 11:00 (в 19:00 по мск — ред.) президент примет участие в церемонии вручения почетной медали», — говорится в расписании.

Все остальные запланированные на этот день мероприятия пройдут в закрытом для прессы формате.

Президент провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (09:15 мск). В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по возвращении в Белый дом.

