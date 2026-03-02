Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран

Президент провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (09:15 мск). В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по возвращении в Белый дом.