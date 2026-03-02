Россиянам напомнили, кто имеет право отказаться от командировки

«Например, если в договоре написано, что работа не предполагает разъездов или если задача просто не входит в круг обязанностей сотрудника, “нет” здесь будет вполне законным ответом. Резюмирую: командировки — это нормальная рабочая практика, но и у работника, и у работодателя есть чёткие права и обязанности, которые лучше знать заранее, чтобы не попасть впросак», — заключила она.