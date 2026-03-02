Россиянам напомнили, кто имеет право отказаться от командировки

Есть категории сотрудников, которых отправлять в командировки запрещено. В первую очередь это беременные женщины, несовершеннолетние работники, а также люди с инвалидностью, если врачи запретили им такие нагрузки.
Об этом напомнила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«Отдельная история — те, кто может отказаться от командировки, и это будет абсолютно законно. В список “несогласных” входят: матери детей до трёх лет, одинокие родители с детьми до 14 лет, сотрудники, ухаживающие за больными родственниками (при наличии медицинских показаний)», — разъяснила эксперт.
При этом специалист напомнила, что отказаться от поездки имеет право любой работник, если задание выходит за рамки его трудового договора.
«Например, если в договоре написано, что работа не предполагает разъездов или если задача просто не входит в круг обязанностей сотрудника, “нет” здесь будет вполне законным ответом. Резюмирую: командировки — это нормальная рабочая практика, но и у работника, и у работодателя есть чёткие права и обязанности, которые лучше знать заранее, чтобы не попасть впросак», — заключила она.
